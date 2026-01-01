Anwälte im Einsatz
Folge 56: Schlag auf Schlag
45 Min.Ab 12
Für Familie Schröter kommt es knüppeldick: Erst muss die alleinerziehende Mutter Sonja nach einem Schlaganfall auf Monate im Krankenhaus bleiben, dann will das Jugendamt Tochter Vicky im Heim unterbringen. Ihre große Schwester Michelle kämpft darum, dass die Mädchen nicht getrennt werden und bekommt Unterstützung von Rechtsanwalt Bernd Römer. Dieser nimmt zunächst den Vater der beiden in die Pflicht, doch die Probleme reißen nicht ab...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1