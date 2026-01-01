Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 59
Folge 59: Wunsch und Wahrheit

46 Min.Ab 12

Ellen und Mario lieben ihre Pflegetochter Gina wie ihr eigenes Kind. Plötzlich steht unerwartet Ginas leiblicher Vater Axel vor der Tür. Er möchte seine Tochter zurückholen! Ellen schaltet Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz ein, denn sie traut Axel nicht zu, dass er sich gut um Gina kümmern kann. Und das ist nicht die einzige Sorge der Juristin ...

