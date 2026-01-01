Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 60
Folge 60: Das Sorgenkind

46 Min.Ab 12

Als hätte es Erzieherin Inga Lessing nicht schon schwer genug: Erst muss sie ihren neuen Pflegesohn Mark gegen ihre Familie verteidigen und dann soll der 16-Jährige auch noch ein Fahrrad gestohlen haben. Rechtsanwältin Brygida Braun will Mark vor einer Strafverfolgung bewahren, doch dieser scheint nicht ehrlich zu sein. Welches Geheimnis verbirgt das Waisenkind?

