Warum tust du mir das an?Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 61: Warum tust du mir das an?
45 Min.Folge vom 05.07.2021Ab 12
Schock für Zoe - Eigentlich wollte die 19-Jährige nur ihre bestandene Abiturprüfung feiern, doch während der Party im Wald verschwindet ihre beste Freundin spurlos. Als Zoe unter Tatverdacht gerät, ist Rechtsanwalt Giorgio Forliano ihre einzige Hoffnung, ihre Unschuld zu beweisen ...
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1