Anwälte im Einsatz
Folge 65: Ich helf dir, Mama!
46 Min.Ab 12
In seiner Mittagspause stolpert Rechtsanwalt Niklas Dittberner buchstäblich über die achtjährige Lotta, die vor einer Bäckerei ihr Spielzeug verkauft. Dann wird das Mädchen plötzlich ohnmächtig. Für den erfahrenen Anwalt ist klar, dass er Lotta helfen muss und er setzt alles daran, um hinter ihr Geheimnis zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1