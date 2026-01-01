Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Gymnasium um jeden Preis

SAT.1Staffel 4Folge 71
Gymnasium um jeden Preis

Gymnasium um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 71: Gymnasium um jeden Preis

46 Min.Ab 12

Tanja Becker möchte nicht länger zusehen, wie ihre Elfjährige Tochter Laura an dem Leistungsdruck des Gymnasiums zerbricht. Da Tanjas Ex Mann jedoch will, dass Laura um jeden Preis auf dem Gymnasium bleibt, sucht Tanja verzweifelt Rat bei Rechtsanwältin Caterina Hellbach.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen