Anwälte im Einsatz

Ihr macht mich nicht fertig!

SAT.1Staffel 4Folge 72
Ihr macht mich nicht fertig!

Anwälte im Einsatz

Folge 72: Ihr macht mich nicht fertig!

45 Min.Ab 12

Fabian Lüders ist verzweifelt: Als er krank zur Arbeit kommt und einen Unfall baut, wirft ihn seine Chefin raus und verlangt auch noch 30.000 Euro Schadenersatz. Anwältin Alica Valiulova kämpft unermüdlich für den Familienvater. Mehr und mehr erhärtet sich dabei der Verdacht, dass der Arbeitsunfall kein Zufall war.

SAT.1
