Anwälte im Einsatz
Folge 74: Undankbar
45 Min.
Als Valerie Bach erfährt, dass ihr Mann Hannes ihrer Tochter ihr Haus schenken will, damit sie eine Hypothek darauf aufnehmen kann, ahnt sie gleich, dass das nicht gut ausgehen kann. Und tatsächlich häufen sich bald die Probleme und Rechtsanwältin Ulrike Tasic muss all ihre juristischen Fähigkeiten einsetzen, um zu verhindern, dass die Eheleute ihr Zuhause verlieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1