Anwälte im Einsatz
Folge 77: Aus Liebe zu Emma
45 Min.Ab 12
Für Rieke Kurz ist es ein Schock, als die Klassenlehrerin ihre zehnjährige Tochter Emma wegen ihres ADHS auf die Sonderschule schicken will. Dennoch weigert sich Rieke, Emma Ritalin zu verabreichen, worüber sie mit ihrem Mann in einen unerbittlichen Streit gerät. Mit Hilfe von Rechtanwältin Eileen Minner kämpft Rieke um ein würdiges Leben für ihre Tochter.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1