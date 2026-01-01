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Anwälte im Einsatz

Aus Liebe zu Emma

SAT.1Staffel 4Folge 77
Aus Liebe zu Emma

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Anwälte im Einsatz

Folge 77: Aus Liebe zu Emma

45 Min.Ab 12

Für Rieke Kurz ist es ein Schock, als die Klassenlehrerin ihre zehnjährige Tochter Emma wegen ihres ADHS auf die Sonderschule schicken will. Dennoch weigert sich Rieke, Emma Ritalin zu verabreichen, worüber sie mit ihrem Mann in einen unerbittlichen Streit gerät. Mit Hilfe von Rechtanwältin Eileen Minner kämpft Rieke um ein würdiges Leben für ihre Tochter.

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