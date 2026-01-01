Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Der Fremde in unserem Haus

SAT.1Staffel 4Folge 78
Der Fremde in unserem Haus

Der Fremde in unserem HausJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 78: Der Fremde in unserem Haus

46 Min.Ab 12

Familie Winter kommt nach einem längeren Auslandsaufenthalt in ihrem neuen Zuhause an. Doch dann der Schock: Jemand hat in ihrer Abwesenheit das Haus bewohnt und verwüstet. Einbruchspuren gibt es keine. Anwalt Claus Pinkerneil soll der Sache nachgehen. War es ein Landstreicher, der neidische Ex-Kollege von Matthias Winter oder gibt es noch eine andere Person, die ein Motiv hätte, der Familie zu schaden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen