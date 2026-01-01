Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Das Wunschbaby

SAT.1Staffel 4Folge 82
Das Wunschbaby

Das WunschbabyJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 82: Das Wunschbaby

47 Min.Ab 12

Eva und Diana sind seit drei Jahren verheiratet. Den Frauen fehlt nur eines zu ihrem Glück: Ein Kind. Doch eine anonyme Samenspende kommt für sie nicht in Frage - sie wünschen sich einen Vater für ihren Nachwuchs und in Evas Sandkastenfreund Björn sehen sie den idealen Kandidaten dafür. Doch als Evas Tochter Leni zur Welt kommt, kommt alles anders ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen