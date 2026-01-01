Anwälte im Einsatz
Folge 83: Rühr mein Kind nicht an!
45 Min.Ab 12
Pia Geller ist in großer Panik: Ein Unbekannter hat sich offenbar schon öfter im Park mit ihrem kleinen Sohn getroffen. Rechtsanwältin Ulrike Tasic zieht alle Register, um den Zehnjährigen vor dem mysteriösen Mann zu schützen, der behauptet, der Vater des Schülers zu sein. Doch plötzlich ist der Junge wie vom Erdboden verschluckt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1