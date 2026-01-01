Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 87
Folge 87: Ich will zu Papa!

45 Min.Ab 12

Seit neuestem verbietet Patricks Ex-Frau Doris ihm, seine Tochter Jella zu sehen - und das, obwohl die beiden sehr aneinander hängen. Als Jella von zu Hause abhaut, um bei ihrem Papa sein zu können, beschließt Patrick, um seine Tochter zu kämpfen. Doch Doris sind alle Mittel recht, um die beiden für immer zu entzweien.

SAT.1
