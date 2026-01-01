Anwälte im Einsatz
Folge 88: Ich will zu Papa!
45 Min.Ab 12
Seit neuestem verbietet Patricks Ex-Frau Doris ihm, seine Tochter Jella zu sehen - und das, obwohl die beiden sehr aneinander hängen. Als Jella von zu Hause abhaut, um bei ihrem Papa sein zu können, beschließt Patrick, um seine Tochter zu kämpfen. Doch Doris sind alle Mittel recht, um die beiden für immer zu entzweien.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1