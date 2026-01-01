Anwälte im Einsatz
Folge 96: Das Leben geht weiter
45 Min.Ab 12
Nachdem die 17-jährige Nike Krüger in einer Kurzschlussaktion von einem Häuserdach springen will, sorgen ihre Eltern Sonja und Olaf dafür, dass sie in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen wird. Für Nikes Freund Bennet eine riesen Ungerechtigkeit, schließlich ist Nike nicht psychisch krank! Rechtsanwalt Giorgio Forliano setzt sich dafür ein, dass Nike wieder in die Freiheit entlassen wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1