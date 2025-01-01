Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Verhasste Vermieterin

SAT.1Staffel 4Folge 101
Verhasste Vermieterin

Verhasste VermieterinJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 101: Verhasste Vermieterin

46 Min.Ab 12

Nach langer Arbeitslosigkeit hat Christoph endlich einen neuen Job gefunden und ist mit seiner Familie nach Berlin gezogen. Doch schon kurz nach dem Einzug steht plötzlich die Enkelin der Vermieterin vor der Tür und will den Herrmanns wegen Eigenbedarfs kündigen. Doch Rechtsanwalt Claus Pinkerneil schaut der jungen Erbin gehörig auf die Finger und findet Erstaunliches heraus!

