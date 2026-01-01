Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Komm nach Hause!

SAT.1Staffel 5Folge 23
Komm nach Hause!

Komm nach Hause!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 23: Komm nach Hause!

45 Min.Ab 12

Eva Lammert macht sich große Sorgen: Ihre 16-jährige Tochter lebt seit zehn Monaten auf der Straße und erwartet bald ein Baby. Da der Teenager auf keinen Fall nach Hause will, beantragt Rechtsanwalt Bernd Römer für seine Mandantin das Sorgerecht für ihr Enkelkind. Doch dann verschwinden die Ausreißerin und ihr Neugeborenes spurlos.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen