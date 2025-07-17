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Anwälte im Einsatz

Ich war dir immer treu

SAT.1Staffel 5Folge 24vom 17.07.2025
Ich war dir immer treu

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Anwälte im Einsatz

Folge 24: Ich war dir immer treu

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Lena Küpper entdeckt entsetzt, dass ein Sex-Profil im Internet hochgeladen wurde, dessen Kontaktdaten direkt zu ihr führen. Doch wer hat ein Interesse daran, den Ruf der 37-Jährigen zu zerstören? Auf der Suche nach dem Schuldigen gerät Lena in höchste Gefahr. Kommt Rechtsanwältin Catherina Hellbach ihr noch rechtzeitig zu Hilfe?

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