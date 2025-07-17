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Anwälte im Einsatz

Die Realität schlägt zurück

SAT.1Staffel 5Folge 31vom 17.07.2025
Die Realität schlägt zurück

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Anwälte im Einsatz

Folge 31: Die Realität schlägt zurück

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Marie Bender ist geschockt, als ihre 17-jährige Tochter Lara nachts verletzt und blutend im Badezimmer zusammenbricht. Die junge Frau behauptet, von einem unbekannten Mann entführt worden zu sein und sich mit einem Sprung aus dem fahrenden Auto gerettet zu haben. Rechtsanwalt Giorgio Forliano fallen einige Ungereimtheiten an Laras Darstellung auf. Lügt das Mädchen? Giorgio Forliano setzt alles daran, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

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