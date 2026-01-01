Anwälte im Einsatz
Folge 33: Wir stehen zu euch!
46 Min.Ab 12
Nora und Martin Bayer haben eine bedürftige Familie bei sich aufgenommen. Doch in ihrer Nachbarschaft scheinen sie sich mit ihrer Hilfsbereitschaft keine Freunde zu machen. Die Anwohner fühlen sich vom ersten Tag an von den "Asozialen" gestört. Als Unbekannte einen Brand vor dem Haus legen und androhen, noch weiter zu gehen, reicht es den Bayers. Gemeinsam mit Anwalt Bernd Römer wollen sie herausfinden, wer und was hinter der üblen Hetze steckt.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
