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Anwälte im Einsatz

Tierisch was los

SAT.1Staffel 5Folge 38
Tierisch was los

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Anwälte im Einsatz

Folge 38: Tierisch was los

45 Min.Ab 12

Das Ehepaar Gerstner ist total geschockt, als ein Seuchenschutz-Team eines Tages ihren Streichelzoo wegen Tollwutverdachts evakuiert. Der Verdacht erweist sich als haltlos, doch das ist nur der Beginn einer ganzen Serie von Angriffen gegen den Tierpark! Bald sind die Gerstners nervlich am Ende. Wer will ihnen schaden? Anwalt Claus Pinkerneil nimmt sich der Sache an.

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