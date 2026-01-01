Anwälte im Einsatz
Folge 39: Hochzeit mit Schrecken
46 Min.Ab 12
Ausgerechnet auf ihrer Hochzeitsfeier erwischt die 26-jährige Conny Hagedorn ihren Bräutigam Martin beim Sex mit einer Kellnerin. Doch damit nicht genug: Plötzlich sieht sich die junge Braut sogar noch mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Nur mit Hilfe ihrer Anwältin Catherina Hellbach bleibt ihr vielleicht der Knast erspart.
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1