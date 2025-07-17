Unter anderen UmständenJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 52: Unter anderen Umständen
45 Min.Folge vom 17.07.2025
Vivien Ernst ist geschockt: Ihre 16-jährige Tochter soll vor wenigen Tagen ein Kind entbunden haben. Doch der Teenager will nichts dazu sagen. Als die Polizei gegen die junge Mutter wegen möglicher Kindstötung ermittelt, versucht Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas alles, um das Schweigen der Schülerin endlich zu brechen.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1