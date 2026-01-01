Anwälte im Einsatz
Folge 54: Das darf nicht wahr sein!
45 Min.
Putzfrau Maria Schmeling überrascht einen Einbrecher im Haus ihrer Arbeitgeber. Unter dem seltsamen Diebesgut: ausschließlich Hochzeitsutensilien! Schnell gerät Maria unter Verdacht, selbst die Diebin zu sein. Gelingt es der Rechtsanwältin Helga Nachtigall, die Unschuld ihrer verzweifelten Mandantin zu beweisen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1