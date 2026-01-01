Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Frau, die sich nicht traut

SAT.1Staffel 5Folge 57
Folge 57: Die Frau, die sich nicht traut

45 Min.Ab 12

Silke Graf hat während eines Streits ihren Ehemann mit einer Glasscherbe schwer verletzt. Voller Schuldgefühle hat sie sich selbst bei der Polizei angezeigt. Doch Silkes Schwester ist sicher, dass die 38-Jährige nur aus Notwehr gehandelt hat. Rechtsanwältin Alica Valiulova versucht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch plötzlich überschlagen sich die Ereignisse und Silkes Sohn gerät in Gefahr!

