Anwälte im Einsatz
Folge 61: Du gehörst mir!
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Hartz-IV-Empfängerin Vera Kröne ist entsetzt: Ihr Sachbearbeiter bei der Arge will Sex von ihr! Ansonsten will er ihr alle Leistungen streichen. Als der Arge-Mitarbeiter niedergestochen wird, steht die 36-Jährige plötzlich unter Verdacht. Rechtsanwältin Brygida Braun unternimmt alles, um die Unschuld ihrer Mandantin zu beweisen und dem Arge-Sachbearbeiter das Handwerk zu legen.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1