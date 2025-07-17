Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Du gehörst mir!

SAT.1Staffel 5Folge 61vom 17.07.2025
Du gehörst mir!

Du gehörst mir!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 61: Du gehörst mir!

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Hartz-IV-Empfängerin Vera Kröne ist entsetzt: Ihr Sachbearbeiter bei der Arge will Sex von ihr! Ansonsten will er ihr alle Leistungen streichen. Als der Arge-Mitarbeiter niedergestochen wird, steht die 36-Jährige plötzlich unter Verdacht. Rechtsanwältin Brygida Braun unternimmt alles, um die Unschuld ihrer Mandantin zu beweisen und dem Arge-Sachbearbeiter das Handwerk zu legen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen