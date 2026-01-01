Anwälte im Einsatz
Folge 66: Der kleine Zeuge
45 Min.
Tanja und Steffen Fink sind außer sich vor Sorge, als ihre fünfjährige Tochter Greta plötzlich spurlos verschwindet. Obwohl Gretas Kindergartenfreund Jonas die Entführung des Mädchens beobachtet hat, schweigt er. Was verheimlicht der Junge? Rechtsanwalt Ralf Vogel will das Geheimnis lüften und Greta so schnell wie möglich zurück zu ihren Eltern bringen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1