Anwälte im Einsatz
Folge 68: Gebrandmarkt
45 Min.Ab 12
Verena Osswald fühlt sich wie in einem Albtraum: Die 29-Jährige wurde von einem Unbekannten betäubt und tätowiert. Rechtsanwalt Claus Pinkerneil unternimmt alles, um den brutalen Täter zu finden - und stößt bei seinen Recherchen auf weitere Opfer. Offenbar ist ein unheimlicher Serientäter in Berlin unterwegs.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1