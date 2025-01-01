Anwälte im Einsatz
Folge 69: Wo ist mein Sohn?
46 Min.Ab 12
Vor zehn Jahren haben die Eheleute Carla und Hannes Bertrams ihren damals sechsjährigen Sohn Timo verloren, der am helllichten Tag beim Spielen spurlos verschwand. Jetzt haben sie sich dazu durchgerungen, den Jungen für tot erklären zu lassen. Kurz nachdem die Entscheidung öffentlich wird, taucht Timo plötzlich wieder auf!
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1