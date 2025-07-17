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Anwälte im Einsatz

Per Anhalter ins Unglück

SAT.1Staffel 5Folge 70vom 17.07.2025
Per Anhalter ins Unglück

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Anwälte im Einsatz

Folge 70: Per Anhalter ins Unglück

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Tabea und Sabrina fahren nach einer Partynacht per Anhalter und haben einen schweren Verkehrsunfall. Sabrinas Eltern beauftragen Rechtsanwältin Brygida Braun, die Schmerzensgeld vom Fahrer einklagen soll. Doch der ist alles andere als leicht zu finden. Die Vorkommnisse der Nacht geben immer mehr Rätsel auf und plötzlich ergeben auch die Aussagen von Sabrina und Tabea keinen Sinn mehr.

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