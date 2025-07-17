Per Anhalter ins UnglückJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 70: Per Anhalter ins Unglück
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Tabea und Sabrina fahren nach einer Partynacht per Anhalter und haben einen schweren Verkehrsunfall. Sabrinas Eltern beauftragen Rechtsanwältin Brygida Braun, die Schmerzensgeld vom Fahrer einklagen soll. Doch der ist alles andere als leicht zu finden. Die Vorkommnisse der Nacht geben immer mehr Rätsel auf und plötzlich ergeben auch die Aussagen von Sabrina und Tabea keinen Sinn mehr.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1