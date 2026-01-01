Anwälte im Einsatz
Folge 75: Was hast du getan?
46 Min.Ab 12
Ein unbekannter Voyeur filmt, wie eine attraktive 17-Jährige sich mit einem deutlich älteren Liebhaber trifft. Als Selma Schütz, ihren Liebhaber dann brutal niedergeschlagen auffindet, flieht sie aus Panik vom Tatort - und gerät schon bald selbst unter Verdacht. Was werden Selmas Eltern zu ihrer geheimen Liebschaft mit dem wesentlich älteren Mann sagen? Wer ist der Spanner, der die beiden gefilmt hat? Rechtsanwalt Bernd Römer setzt alles daran, den wahren Täter zu finden.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
