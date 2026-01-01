Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

(K)eine Leiche im Keller

SAT.1Staffel 5Folge 78
(K)eine Leiche im Keller

(K)eine Leiche im KellerJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 78: (K)eine Leiche im Keller

46 Min.

Sascha und Katrin Flaakes kleine Klempnerfirma steht vor dem wirtschaftlichen Aus, weil der Bauunternehmer Domschütz sie um ihr schwer verdientes Geld betrügen will. Als der impulsive Sascha die Nerven verliert und den windigen Unternehmer nach einer Rangelei einfach entführt, hat das Ehepaar ein ernstes Problem. Jetzt kann nur noch Rechtsanwalt Niklas Dittberner helfen!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen