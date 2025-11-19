Appare Ranman
Folge 12: Showdown in der Geisterstadt
22 Min.Ab 12
Kosame hat sich weitgehend von seinen Verletzungen erholt und hilft Appare und den Mechanikern, die zerstörten Autos wieder auf Vordermann zu bringen. Die Truppe will Gils Versteck in einer entlegenen Geisterstadt aufspüren und Sofia befreien. Doch vor Ort erwartet die mutigen Rennfahrer eine böse Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Appare Ranman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH