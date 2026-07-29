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Are You The One? UK

Triff dein Match

MTV liveStaffel 1Folge 1vom 29.07.2026
Triff dein Match

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Are You The One? UK

Folge 1: Triff dein Match

66 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Alleinstehende Frauen und Männer treffen im traumhaft schönen Südafrika auf ihr perfektes Match. Experten haben sorgfältig den jeweiligen Partner für jeden Teilnehmer ausgewählt. Die Kandidaten müssen selbst herausfinden, wer für wen bestimmt ist.

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