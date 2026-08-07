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Are You The One? UK

Hast du dein Match bekommen?

MTV liveStaffel 1Folge 10vom 07.08.2026
Hast du dein Match bekommen?

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Are You The One? UK

Folge 10: Hast du dein Match bekommen?

43 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Vieles steht auf dem Spiel bei der finalen Match-Up-Zeremonie, denn das Preisgeld beträgt ganze 200.000 £. Die Singles müssen nicht nur auf ihren Kopf, sondern auch auf ihre Herzen hören, um die richtige Entscheidung zu treffen.

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