Hast du dein Match bekommen?Jetzt kostenlos streamen
Are You The One? UK
Folge 10: Hast du dein Match bekommen?
43 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Vieles steht auf dem Spiel bei der finalen Match-Up-Zeremonie, denn das Preisgeld beträgt ganze 200.000 £. Die Singles müssen nicht nur auf ihren Kopf, sondern auch auf ihre Herzen hören, um die richtige Entscheidung zu treffen.
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Are You The One? UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV Germany