Staffel 2Folge 1vom 05.06.2026
Eine zu vielJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 1: Eine zu viel
40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
In dieser Staffel wird es eine elfte Kandidatin geben, die das Gleichgewicht stört, und die Suche nach dem richtigen Partner erschwert. Paris und Pratt überlegen, wie sie der Kabine der Wahrheit in dieser Folge entgehen können.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: MTV Germany