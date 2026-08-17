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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 10vom 17.08.2026
Im Tausch-Rausch

Im Tausch-RauschJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 10: Im Tausch-Rausch

39 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Die letzte Zuordnungszeremonie steht bevor und es muss noch ein Tausch stattfinden. Die Kabine der Wahrheit bringt zwar einige sehr wichtige Antworten hervor, aber die Frage des elften Mädchens setzt den Millionengewinn aufs Spiel.

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