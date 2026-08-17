Staffel 2Folge 10vom 17.08.2026
Im Tausch-RauschJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 10: Im Tausch-Rausch
39 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Die letzte Zuordnungszeremonie steht bevor und es muss noch ein Tausch stattfinden. Die Kabine der Wahrheit bringt zwar einige sehr wichtige Antworten hervor, aber die Frage des elften Mädchens setzt den Millionengewinn aufs Spiel.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany