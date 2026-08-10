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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 3vom 10.08.2026
Herzschmerz

HerzschmerzJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 3: Herzschmerz

40 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Shelby beendet ihre Dreiecksbeziehung und sorgt damit für Tränen. Als John sein Glück bei Christina versucht, kommt Brandon ihm ständig in die Quere. Der Höhepunkt ist aber, als alle erfahren, dass eine Jungfrau unter ihnen ist.

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