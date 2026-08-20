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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 3vom 20.08.2026
Sie will dich nicht

Sie will dich nichtJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 3: Sie will dich nicht

40 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Stephen hat ein Auge auf Julia geworfen und beginnt damit, sich an sie heranzumachen. Als John das mitbekommt, gipfelt das in einem Wutanfall. Tori und Camille stellen fest, dass sie sich für denselben Mann interessieren.

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