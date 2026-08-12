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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 5vom 12.08.2026
Kopf hoch, und weitermachen

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Are You the One?

Folge 5: Kopf hoch, und weitermachen

40 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Das ganze Haus ist nach der letzten Zuordnung durch den Wind. Jenni fürchtet sich vor Jessicas Reaktion, weil sie glaubt, dass Layton ihr Traummann ist. Viel Herzschmerz könnte die Kabine der Wahrheit auch einem anderen Pärchen bringen.

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