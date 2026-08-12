Staffel 2Folge 5vom 12.08.2026
Kopf hoch, und weitermachenJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 5: Kopf hoch, und weitermachen
40 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Das ganze Haus ist nach der letzten Zuordnung durch den Wind. Jenni fürchtet sich vor Jessicas Reaktion, weil sie glaubt, dass Layton ihr Traummann ist. Viel Herzschmerz könnte die Kabine der Wahrheit auch einem anderen Pärchen bringen.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany