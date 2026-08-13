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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 6vom 13.08.2026
Der Elternrat

Der ElternratJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 6: Der Elternrat

40 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Die Mädels erfahren, dass ihre Eltern ihnen einen Überraschungsbesuch abstatten, um den Jungs auf den Zahn zu fühlen. Nachdem sie wieder abgereist sind, geraten Layton und Anthony heftig aneinander. Manche lernen es halt nie.

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