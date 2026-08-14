Staffel 2Folge 7vom 14.08.2026
Heiße Salsa-RhythmenJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 7: Heiße Salsa-Rhythmen
40 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Nachdem die letzte Pärchenzeremonie schiefgelaufen ist, hoffen die Bewohner des Hauses auf einen Neuanfang. John ist der festen Überzeugung, dass er perfekt zu Jenni passt, und Ashley findet sich in einem Liebesdreieck wieder.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany