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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 7vom 14.08.2026
Heiße Salsa-Rhythmen

Heiße Salsa-RhythmenJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 7: Heiße Salsa-Rhythmen

40 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Nachdem die letzte Pärchenzeremonie schiefgelaufen ist, hoffen die Bewohner des Hauses auf einen Neuanfang. John ist der festen Überzeugung, dass er perfekt zu Jenni passt, und Ashley findet sich in einem Liebesdreieck wieder.

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