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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 9vom 16.08.2026
Alte Liebe rostet nicht

Alte Liebe rostet nichtJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 9: Alte Liebe rostet nicht

40 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Nathan flippt aus, als Christina zu Brandon zurückkehrt. Es sind nur noch zwei Zuordnungszeremonien übrig und Ashley kann sich nicht zwischen Layton und Dario entscheiden. Das kann ein Verlieren des Millionengewinns des ganzen Hauses bedeuten.

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