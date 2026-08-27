Staffel 4Folge 10vom 27.08.2026
Alles oder nichtsJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 10: Alles oder nichts
39 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
In der letzten Runde geht es bei den Teilnehmern um alles oder nichts. Die Gruppe will strategisch vorgehen. Asaf kann sich nicht entscheiden, ob er seinem Herzen folgen oder der Gruppe treu sein soll.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany