Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Are You the One?

MTV liveStaffel 4Folge 5vom 19.06.2026
Auf der Suche

Auf der SucheJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 5: Auf der Suche

40 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Gio und Kaylen gelangen in einen verheerenden Streit und das zieht die ganze Stimmung im Haus herunter, denn Gio hat nicht nur ein Auge auf Julia geworfen. In der Zwischenzeit verbringen Cam und Victoria eine Nacht miteinander.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Are You the One?
MTV live

Are You the One?

Alle 1 Staffeln und Folgen