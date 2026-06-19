Staffel 4Folge 5vom 19.06.2026
Auf der SucheJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 5: Auf der Suche
40 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Gio und Kaylen gelangen in einen verheerenden Streit und das zieht die ganze Stimmung im Haus herunter, denn Gio hat nicht nur ein Auge auf Julia geworfen. In der Zwischenzeit verbringen Cam und Victoria eine Nacht miteinander.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4: MTV Germany