Staffel 4Folge 7vom 21.06.2026
GefühlschaosJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 7: Gefühlschaos
40 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Es bilden sich andere Pärchen während der Adam-und-Eva-Party und dadurch kommt es zu Eifersüchteleien. In der Zwischenzeit wollen John, Tyler, Stephen und Gio ihr Gefühlschaos entwirren, allerdings kommt es dabei zu einer Konfrontation.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4: MTV Germany