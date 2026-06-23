Staffel 4Folge 9vom 23.06.2026
EntscheidungenJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 9: Entscheidungen
39 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Die Gefühle kochen im Haus hoch, als plötzlich alte Konflikte wieder auftauchen und es kommt zu einem Streit. In der Zwischenzeit sind nur noch zwei Zuordnungen übrig und die Kandidaten versuchen alles, ihre Strategie so weit es geht auszubauen.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4: MTV Germany