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Are You the One?

MTV liveStaffel 4Folge 9vom 23.06.2026
Entscheidungen

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Are You the One?

Folge 9: Entscheidungen

39 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Die Gefühle kochen im Haus hoch, als plötzlich alte Konflikte wieder auftauchen und es kommt zu einem Streit. In der Zwischenzeit sind nur noch zwei Zuordnungen übrig und die Kandidaten versuchen alles, ihre Strategie so weit es geht auszubauen.

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