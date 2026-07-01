Staffel 6Folge 7vom 01.07.2026
Sinkende ChancenJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 7: Sinkende Chancen
40 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Das Haus ist aufgeteilt in sture Paare und Singles, die keine Kontakte eingehen wollen.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6: MTV Germany