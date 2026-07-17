Staffel 8Folge 11vom 17.07.2026
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Are You the One?
Folge 11: Ab zum Nächsten
41 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Es rätseln immer noch alle, welches die drei Traumpaare des Finales sein könnten. Einer der Kandidaten ist sich derweil schon sicher, den Traumpartner gefunden zu haben. Es gibt neue Traumpaare, die sich nun erst einmal beschnuppern.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6, Season 8: MTV Germany