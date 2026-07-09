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Are You the One?

MTV liveStaffel 8Folge 3vom 09.07.2026
Was für ein Müll

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Are You the One?

Folge 3: Was für ein Müll

40 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Justin muss sich zwischen einer Person, die ihn will, und einer, die sich dessen noch nicht ganz sicher ist, entscheiden. Das ist nicht leicht für ihn. Basit kämpft währenddessen um Anerkennung. Unangenehme Wahrheiten kommen ans Licht.

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