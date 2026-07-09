Staffel 8Folge 3vom 09.07.2026
Was für ein MüllJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 3: Was für ein Müll
40 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Justin muss sich zwischen einer Person, die ihn will, und einer, die sich dessen noch nicht ganz sicher ist, entscheiden. Das ist nicht leicht für ihn. Basit kämpft währenddessen um Anerkennung. Unangenehme Wahrheiten kommen ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6, Season 8: MTV Germany